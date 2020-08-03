طائرة حربية مجهولة تستهدف موقعا للميليشيات الموالية لإيران في ريف البوكمال

دوى انفجار عنيف من منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية هناك.

وكانت طائرات حربية مجهولة، نفذت فجر اليوم، غارات مكثفة استمرت منذ الساعة الخامسة بتوقيت سورية حتى التاسعة صباحا، استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي و قرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بالإضافة لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.