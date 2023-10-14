طائرة “درون” تركية تستهدف موقعاً ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت طائرة “درون” تركية قبل قليل، موقعا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، استهدفت تلة في ناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وجاء ذلك، بعد أيام من سقوط طائرة مسيرة “درون” في قرية تنب بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى مقتل عنصر من قوات النظام متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي.

فيما ترجح مصادر المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى لوجود عنصرين آخرين من قوات النظام يتلقون العلاج في مشافي حلب.