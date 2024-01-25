طائرة “درون” تركية تستهدفت نقطة عسكرية لقوات النظام في قرية العلقمية بريف عفرين شمالي حلب

محافظة حلب: استهدفت طائرة “درون تركية نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية العلقمية بناحية شران بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 15 كانون الثاني الجاري، اسقطت القوات الكردية “درون” تركي مذخر في قرية صوغوناكه بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، قصفت المدفعية التركية نقاط عسكرية تابعة لـ”قسد” على جبل الشيوخ وقرية زور مغار بريف حلب الشرقي.