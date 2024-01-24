طائرة “درون” تركية تقصف الأراضي الزراعية في ريف عين العرب (كوباني)، شرقي حلب

محافظة حلب: قصفت طائرة “درون” تابعة للقوات التركية، الأراضي الزراعية بين قريتي بغدك وكولتب في ريف عين العرب (كوباني)، شرقي حلب، تزامناً مع تحليق للطيران المروحي الروسي في أجواء المنطقة الحدودية بريف عين العرب (كوباني)، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، استهدفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة وطائرة درون، موقعا عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية في قريتي بغدك وكوران في الريف الشرقي لمدينة عين العرب “كوباني” شمال شرق حلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.