طائرة روسية تستهدف جبل الزاوية.. وقوات النظام البرية تقصف ريفي إدلب وحماة

نفذت طائرة حربية روسية غارة جوية على محيط قرية سرجيلا في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، وقرى البارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في محيط بنين ودير سنبل والبارة، وكنصفرة والفطيرة وسفوهن الواقعة في ريف إدلب الجنوبي.