طائرة روسية تقصف محيط قاعدة تركية قُتل فيها جندي تركي بقصف القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: في تطور لافت، نفذت مقاتلة روسية غارتين جويتين على محيط قاعدة تركية في منطقة التويس شرقي مدينة مارع في الريف الشمالي لحلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر قبل قليل أن وسائل إعلام ومواقع تركية أقرت بمقتل أحد عناصر القوات التركية باستهداف للقوات الكردية طال القاعدة العسكرية التركية في منطقة التويس بالقرب من مارع في الريف الشمالي لحلب، حيث كان المرصد السوري أشار صباح اليوم إلى معلومات مؤكدة عن مقتل جندي تركي بالاستهداف الصاروخي من قبل القوات الكردية على القاعدة، وفي هذا السياق، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، كرد على مقتل الجندي.

المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى مناطق عدة في الريف الشمالي لمحافظة حلب، تشهد قصفاً صاروخياً مكثفاً ومتبادلاً، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، حيث يستهدف الأول بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منذ ساعات الصباح الأولى مناطق في سد الشهباء والسموقية وسد الشهباء وأماكن أخرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية، بينما تقصف الأخيرة مناطق النفوذ التركي ومنها قاعدة التويس الواقعة بمحيط مارع شمالي حلب، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ومعلومات عن سقوط قتيل على الأقل من القوات التركية في القصف على التويس.