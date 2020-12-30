طائرة مذخرة دون طيار تستهدف سيارة قرب الحدود مع لواء اسكندرون شمال غربي إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة مذخرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مجهولة الهوية حتى اللحظة على الطريق الواصل بين منطقتي إسقاط وسلقين في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، عند الحدود مع لواء اسكندورن، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 7 نوفمر/تشرين الثاني، أن 7 جهاديين من الجنسية الأوذبكية، قتلوا جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي، وتتبع المجموعة المستهدفة لهيئة تحرير الشام وهم ضمن ما يعرف بـ “المجموعة الاستشهادية”، كما أن الطائرة التي استهدفت النقطة “انتحارية”، أي أنها انقضت وقصفت النقطة ودُمرت بعد ذلك، ولم ترد معلومات عن هوية الطائرة فيما إذا كانت روسية أم للإيرانيين وقوات النظام.