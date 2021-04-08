طائرة مساعدات إماراتية تصل دمشق

وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة “سانا” أن الطائرة وصلت فجر اليوم الخميس، وأنها تقل إلى جانب المساعدات الغذائية “كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا”.