“طائرة مسيرة” تركية تستهدف آلية بالقرب من نهر دجلة بريف المالكية (ديريك)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام طائرة مسيرة تركية، باستهداف “تركس” أثناء عمله ضمن مقلع للرمل في قرية ديركا برافي بريف المالكية الواقعة على نهر دجلة بالقرب من الحدود التركية، وذلك مساء أمس السبت، الأمر الذي أدى لاحتراق الآلية، ولا معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد في 25 آذار، استهداف قرية “كركي زيرا” الواقعة على الحدود السورية-التركية بريف القامشلي الشمالي الشرقي، بالرشاشات المتوسط مصدرها القوات التركية داخل أراضيها، وذلك أثناء قيام أطفال برعي المواشي في المنطقة، الأمر الذي أدى لنفوق نحو 10 رؤوس من المواشي وسط استياء شعبي من الاستهدافات التركية المتكررة للمنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في السادس من شهر آذار/مارس الفائت، إطلاق رصاص مصدره الأراضي التركية، استهدف قرية شورك الواقعة عند الحدود السورية – التركية بريف عامودا ضمن محافظة الحسكة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها نقاط لقوات النظام، حيث آثار استهداف القوات التركية للقرية استياء أهلها، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن دورية روسية مؤلفة من مدرعتين اتجهت للقرية لمتابعة الأحداث التي جرت اليوم.