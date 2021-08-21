طائرة مسيرة تركية تستهدف سيارة في ريف عين العرب (كوباني).. وارتفاع عدد الاستهدافات الجوية التركية ضمن مناطق “قسد” إلى 3 خلال الـ 48 ساعة

طائرة مسيرة تركية تستهدف سيارة في ريف عين العرب (كوباني).. وارتفاع عدد الاستهدافات الجوية التركية ضمن مناطق “قسد” إلى 3 خلال الـ 48 ساعة

استهدفت طائرة مسيرة تركية بصاروخ على الأقل، سيارة في مزرعة صوفيان جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون أن ترد معلومات عن وجود خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية على مناطق “قسد” إلى 3 خلال الـ 48 ساعة الفائتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، اليوم، مقتل قيادي في الوحدات الكردية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع مرافقه في 19 آب الجاري، جراء انفجار في سيارة عسكرية، بالقرب من تقاطع علي فرو على طريق قامشلي – عامودا في ريف القامشلي الغربي.

وعلم المرصد السوري من مصادره بأن الانفجار نتيجة قصف طائرة مسيرة تركية، وأن القيادي من جنسية إيرانية.

وفي اليوم ذاته، استهدفت طائرة تركية مقرًا للعلاقات في مجلس تل تمر العسكري، ما أدى إلى مقتل 9 بينهم قياديين، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص.