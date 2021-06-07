طائرة مسيرة تقصف مدينة طفس.. وعملية  اغتيال جديدة في درعا البلد 

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنًا من أبناء محافظة درعا، وذلك وفي حي المنشية بدرعا البلد، مما أدى إلى مقتله على الفور.

والجدير بالذكر أن المواطن كان أحد عناصر “جبهة النصرة” سابقًا، وبعد اتفاق التسويات عمل على باص نقل داخلي.

على صعيد آخر، دوى انفجاران في مدينة طفس بريف درعا، نتيجة قذائف من طائرة مسيرة استهدفت مقر سابق ومحطة وقود مهجورة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1099 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 753، وهم: 213 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 134 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.