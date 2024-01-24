طائرة مسيّرة تركية تستهدف سيارة على الطريق الواصل بين الحسكة والقامشلي

محافظة الحسكة: استهدفت طائرة مسيّرة تركية عصر اليوم الأربعاء، سيارة على الطريق الواصلة بين القامشلي والحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بمحافظة الحسكة، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 60 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 6 أشخاص، بالإضافة لإصابة أكثر من 9 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال، والقتلى هم:

– 3 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 49 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 7 استهدافات على ريف حلب