طائرة مسيّرة تستهدف سيارة لـ”جيش إدلب الحر” في ريف إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة مسيّرة استهدفت حافلة عسكرية صغيرة تقل مقاتلين من “جيش إدلب الحر” الموالي لأنقرة، في قرية معربليت الواقعة شرقي مدينة أريحا في ريف إدلب، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الجاري، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 جهاديين من الجنسية الأوذبكية، جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي، وتتبع المجموعة المستهدفة لهيئة تحرير الشام وهم ضمن ما يعرف بـ “المجموعة الاستشهادية”، كما أن الطائرة التي استهدفت النقطة “انتحارية”، أي أنها انقضت وقصفت النقطة ودُمرت بعد ذلك، ولم ترد معلومات عن هوية الطائرة فيما إذا كانت روسية أم للإيرانيين وقوات النظام.