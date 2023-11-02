طائرة مسيّرة “درون” تركية تستهدف موقعاً مشتركاً لقوات النظام والقوات الكردية في محيط الشيخ عيسى شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت طائرة “درون” مسيّرة تركية موقعاً مشتركاً لقوات النظام والقوات الكردية في محيط الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، درون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيّرة التركية على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي إلى 11 خلال العام 2023 وتحديداً منذ 10 حزيران، تسببت بمقتل 4 من وحدات حماية الشعب الكردي وإصابة 5 منهم بجراح، ومقتل 6 من قوات النظام وإصابة 15 منهم بجراح بينهم ضابط.