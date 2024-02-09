طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية تستهدف موقعاً للميليشيات الإيرانية بريف البوكمال

محافظة دير الزور: استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في أطراف بلدة السكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، ووفقاً للمصادر فإن النقطة المستهدفة كانت قد افرغتها الميليشيات الإيرانية مؤخراً.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 29 من الميليشيات الإيرانية وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.