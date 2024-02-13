طائرتان انتحاريتان تستهدفان موقع وسيارة ضمن مناطق نفوذ “الهيئة” في ريف حلب الغربي

دوى انفجارين متتاليين، نتيجة قصف طائرتين انتحاريتين أطلقتا من جانب قوات النظام، استهدفتا موقعين ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، إحدى الضربات طالت سيارة تابعة لـ “الهيئة”، والأخرى طالت موقعا في محيط بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد منطقة “بوتين- أردوغان” تصعيدا من قبل المسيرات منذ يوم أمس، تطال مواقع متفرقة ضمن نفوذ الفصائل الموالية لهيئة “تحرير الشام”.

استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصائل غرفة عمليات الفتح المبين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وسط معلومات عن مفقودين من المدنيين.

ويعتبر طريق جسر الشغور -الشيخ سنديان خط إمداد للفصائل إلى محاور كبانة وسهل الغاب، كما أنه طريق عبور عمال نقل الحطب من الغابات القريبة.

وتضم غرفة عمليات الفتح المبين عددا من الفصائل المستقلة بقيادة هيئة تحرير الشام.