طائرتان روسيتان تتناوبان على شن غارات جوية مستهدفة مواقع “التنظيم” في عمق البادية السورية

تواصل المقاتلات الحربية الروسية في شن غارات جوية على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي هذا السياق، أفاد نشطاء المرصد السوري، بأن طائرتين حربيتين نفذتا اليوم 8 ضربات جوية متتالية على مواقع “التنظيم” في بادية الرقة وحمص ودير الزور في عمق البادية السورية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتأتي هذه الضربات المستمر بعد التصعيد في هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 شباط الجاري، بأن المقاتلات الحربية الروسية شنت غارات جوية جديدة لليوم الخامس على التوالي استهدفت مواقع يختبئ فيها عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور، وذلك بعد تصعيد خلايا “التنظيم” من هجماتها ضد مواقع قوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية.