طائرتان عسكريتان تهبطان في قاعدة أمريكية ضمن منطقة قسرك بريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، هبوط طائرتي شحن عسكريتين، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية في قاعد قسرك التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف الحسكة، ويأتي ذلك في مواصلة قوات “التحالف الدولي” تعزيز قواعدها المنتشرة داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 12 شباط الجاري، هبوط طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق مروحية في سماء المنطقة.