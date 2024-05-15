طالبوا “الجولاني” بفتح الجبهات واستعادة المدن فأرسل قواته إلى المدن لقمع الاحتجاجات

تتوسع رقعة الاحتجاجات ضد “الجولاني” وترتفع وتيرتها لتضم مناطق وشرائح مجتمعية مختلفة.

يحاول المعارضون لـ”الجولاني” الدخول في مرحلة الاعتصامات المنظمة وتحديد المطالب، قبل اتخاذ قرار الإضرابات، بعد أيام عديدة من المظاهرات العشوائية والمطالبات المختلفة التي لم يتحقق أي منها، في ظل خلو المنطقة من الهيئات والفعاليات والنقابات الناظمة للمجتمع.

وبالمقابل تراهن هيئة تحرير الشام على عامل الزمن ليتكفل بتراجع وتيرة الاحتجاجات وملل المحتجين، للقيام بإصلاحات لاتعكر أهدافها ولا تنقص من هيبتها أمام المعارضين بشكل خاص، معلقة الآمال على الجهاز الأمني وقوته.

ويطالب المتظاهرون المعارضون للجولاني، بثوابت عدة منها القيام بإصلاحات حقيقية، والإفراج عن المعتقلين المظلومين دون مرتكبي الجرائم والجنح، وإسقاط “الجولاني” وتفكيك جهاز الأمن العام بشكله الحالي، وفتح الجبهات مع قوات النظام لاستعادة المدن والبلدات.

الهيئة تلوح بالحل الأمني

لوحت هيئة تحرير الشام بالحل الأمني لإنهاء المظاهرات والاحتجاجات، بعد أن سبقه صدور قرار من الجولاني يلزم عناصره بالابتعاد عنها التي تصاعدت بشكل كبير وشملت غالبية المدن والبلدات والقرى.

وتحقيقا لرغبة عناصر الهيئة وجهاز الأمن العام التواقون لقمع المظاهرات في مشهد يعود ليطرق ذاكرة المواطنين المعارضين للنظام في عام 2011.

ونشرت هيئة تحرير الشام قواتها العسكرية في مدن وأرياف وبلدات إدلب، وتمركزت على حواجز مفارق الطرق، وقدمت عرضا عسكريا في المناطق المدنية تصعيد خطير وتحد واضح للمعارضين، بعد حادثة الهجوم على خيمة اعتصام مقابل المحكمة العسكرية بمدينة إدلب في 14 أيار الجاري.

وتتواصل المظاهرات المعارضة لهيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، منذ 80 يوما في المدن والقرى والبلدات في شمال غرب سورية، منذ أن انطلقت في 25 شباط في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

وخرجت المظاهرات في كل من مدن إدلب وجسر الشغور وأريحا وسلقين وحارم ودركوش وأرمناز وكفرتخاريم، وبلدات بنش وطعوم وتفتناز ومخيمات الكرامة بريف إدلب والفوعة وأطمة وحربنوش ودير حسان وخربة الجوز والجانودية بريف إدلب، ومدينتي الأتارب ودارة عزة بريف حلب الغربي.

وأسفرت المظاهرات عن أعمال انتقامية ناعمة سببت أضرار مادية، كما شهدت بعض المظاهرات اعتداءات متبادلة بين المتظاهرين وعناصر الهيئة في كل من إدلب وسلقين وخربة الجوز وبعض المناطق.

ويسود الغضب بين الناس في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والشمال السوري بعد اعتراف الهيئة بمقتل أحد المعتقلين لديها وهو عنصر بجيش الأحرار، بعد عشرة أشهر من إخفائه وعدم الإفصاح عن مصيره.

وأشاعت الهيئة اتّهامه بالعمالة واستلام حوالات مالية من جهة أجنبية، لتتبيَّنَ براءته من تلك التّهم ومقتله تحت وطأة التعذيب قبل نحو خمسة أشهر، كما أفصحت الهيئة لعائلته عن مكان دفنه، ليتم استلام جثمانه وإعادة دفنه في مقابر العائلة.

وبالمقابل، أبرمت الهيئة اتفاقا مع ذوي الضحية، ودفعت دية الدم بوزن من الفضة بما يعادل 45 ألف دولار أمريكي.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني” ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية وتبيض السجون من الشرفاء وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين.