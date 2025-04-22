طالت مواقع استراتيجية ومستودعات.. اعتداءات على المواقع العسكرية المهجورة في ديرالزور

محافظة ديرالزور : تعرضت القطعات العسكرية المهجورة في محافظة ديرالزور، للاعتداءات وعمليات التخريب لاسيما المواقع الاستراتيجية بعد طرد الميليشيات الإيرانية وسقوط النظام السابق والضربات الإسرائيلية التي تعرضت لها بعد حل الجيش وهروب بشار الأسد.

وتركزت هذه العمليات على مواقع استراتيجية مثل مستودعات عياش، المطار القديم، كتيبة الرادار، وبناء الشرطة العسكرية، حيث تحتوي هذه المواقع على وثائق وأدلة حول الجرائم التي ارتكبت في المنطقة لاسيما خلال وجود الميليشيات الإيرانية.

ومع خلو المواقع من الحراسة سهل عمليات السرقة والتخريب.

كما تحتوي المستودعات على ذخائر غير منفجرة وألغام، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين.

وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان يقول عثمان من سكان قرية عياش في ريف ديرالزور الغربي “لقد رأينا الناس تتجمع حول مستوداعات عياش و معسكر الصاعقة التي كان فيها معسكر قاسم سليماني لتدريب الميليشيات الإيرانية يقومون بتخريب الأبنية وسرقة ما فيها من أثاث رغم وجود ألغام وذخائر في المعسكر.

ويؤكد عثمان أن المناطق المحيطة بالمواقع العسكرية تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل عناصر غير معروفة، تُعرف محليًا بالعفيشة. هؤلاء الأفراد يسعون إلى مسح آثار الجرائم التي ارتكبت، حيث يقومون بإزالة المستندات المهمة وتفكيك المعدات، متجاهلين محو كل الدلائل التي تتعلق بالجرائم التي حدثت.

ويضيف عثمان أن المواقع بحاجة إلى حراسة وحماية للحفاظ على الأدلة ويضيف جمعة من قرية عياش لقد رأيت العفيشة يدخلون إلى مستودعات عياش ويحفرون في خطوط الكابلات الكهربائية و الاتصالات لبيعها باسعار زهيدة و يحملون صناديق ويخرجون منها مستندات.

“وتقول أم احمد من سكان حي هرابش في مدينة ديرالزور الأطفال يلعبون بالقرب من المطار القديم، ونخشى عليهم من خطر الألغام، حيث لم يتم تأمين هذه المناطق، والاعتداءات تزيد الأمور سوءًا، دون تدخل الحكومة لحماية الناس.