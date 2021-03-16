طبيبة من أصل سوري ترفض تولي وزارة الصحة في البرازيل

رفضت أخصائية أمراض القلب من أصل عربي لودميلا حجار، تولى مسؤولية وزارة الصحة في البرازيل، بعد أن رشحها الرئيس جاير بولسونارو، لتولي المنصب، خلفا للوزير الحالي إدواردو بازويلو.

المصدر: RT