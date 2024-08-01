طعناً بأداة حادة.. مقتل سيدة على يد طليقها في مدينة حماة

طعناً بأداة حادة.. مقتل سيدة على يد طليقها في مدينة حماة

محافظة حماة: قتلت سيدة أمس طعناً بأداة حادة على يد طليقها أمام منزلها في حي الفيحاء بمدينة حماة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، نتيجة خلافات سابقة بينهما، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد مطاردته من قبل بعض أهالي الحي، والتحقيق معه حول سبب ارتكابه لهذه الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 195 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 214 شخص، هم: 11 طفل، و39 مواطنة، و164 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 64 جريمة في درعا راح ضحيتها 58 رجل، و5 أطفال، و12 سيدة.

– 40 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 32 رجل، و3 أطفال، و10 سيدات.

– 20 جريمة في حمص راح ضحيتها 17 رجل، وطفلة، وسيدتان.

– 18 جريمة في السويداء راح ضحيتها 13 رجل، وطفل، و5 سيدات.

– 12 جريمة في حماة راح ضحيتها 10 رجال، وسيدتان.

– 10 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 8 رجال، وطفل، وسيدة.

– 9 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 7 رجال، وسيدتين.

– 7 جرائم في دمشق راح ضحيتها 6 رجال، و2 سيدات.

– 6 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 6 رجال، وسيدة.

– 6 جرائم في حلب راح ضحيتها 4 رجال، وسيدتين.

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان.

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.