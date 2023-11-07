طعناً بسكين.. مقتل طفل إثر شجار مع أحد أقاربه في ريف الرقة الشرقي

طعناً بسكين.. مقتل طفل إثر شجار مع أحد أقاربه في ريف الرقة الشرقي

محافظة الرقة: قتل طفل “13 عام” طعناً بسكين على يد أحد أقاربه على خلفية شجار بينهما أثناء عملهم بالذرة الصفراء، في بلدة الكرامة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشرقي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 70 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 76 شخص بينهم 10 سيدات و9 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 18 بينهم 5 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 26 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 18 بينهم 3 سيدات و3 أطفال في الرقة.

– 10 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)