طفلان جريحان بانفجار جسم من مخلفات الحرب قرب مكب نفايات في البوكمال 

محافظة دير الزور: أصيب طفلان بجراح بليغة، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب، عند مكب للنفايات بالقرب من كراج مدينة البوكمال ضمن مناطق نفوذ النظام بريف دير الزور.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت قتالا بين الأطراف، وسط تقاعس السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 36 بينهم 7 سيدات و17 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 44 شخص، من ضمنهم سيدة و28 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 27 بينهم 7 سيدات و8 أطفال وأصيب 35 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 9 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح