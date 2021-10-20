طفلان جريحان بقصف بري تركي على منزل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: أصيب طفلان بجروح متعددة مساء اليوم، جراء قصف بري تركي نفذته القوات المتمركزة في كلجبرين، على منزل يسكنه عناصر في قوات النظام، في قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، وسط حالة من الذعر والخوف بين سكان القرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، اليوم، بأن القوات التركية نفذت قصفًا على مناطق في ناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام ويتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ويأتي ذلك في استمرار التصعيد التركي على المنطقة.