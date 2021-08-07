طفلان ضحيتان لتجدد اشتباكات عشائرية في ريف درعا 

محافظة درعا: تجددت الاشتباكات العشائرية بالأسلحة الرشاشة في ريف درعا الشرقي، اليوم، إثر خلاف بين أفراد من عشيرة السويدان، وآخرين من آل الجحيشي، وسط حالة من التوتر وقطع الطرقات في بلدة الجيزة ومحيطها.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل طفلين وإصابة شاب بالغ برصاص عشوائي، إثر تجدد الخلاف العشائري في البلدة.

والجدير بالذكر أن خلافًا كبيرًا جرى بين العشيرتين في وقت سابق على خلفية مقتل شخص بطلق ناري، دون التوصل لاتفاق نهائي ينهي الخلاف حتى الآن.

وينتمي معظم شبان عشيرة السويدان إلى الأمن العسكري وفصائل محلية تابعة للنظام وروسيا، أما عشيرة الجحيشي يمتلكون سلاح عشائري خاص بهم.