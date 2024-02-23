طفلة تفارق الحياة بطلق ناري طائش ضمن مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية

محافظة ديرالزور : فارقت طفلة حياتها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم أمس، نتيجة طلق ناري طائش، في مدينة العشارة شرقي دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

ويأتي ذلك في ظل فوضى انتشار السلاح بين المدنيين بشكل كبير وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى مفارقة طفلة 10 سنوات حياتها وأصيب شقيقها بجروح بليغة إثر تعرضهما لطلق ناري خرج من سلاح صيد كان بحوزتهما أثناء لعبهما به في منزل عائلتهما بقرية الجلاء بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.