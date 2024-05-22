طفلة تفارق حياتها بعد أيام من اغتصابها في مدينة دير الزور

طفلة تفارق حياتها بعد أيام من اغتصابها في مدينة دير الزور

محافظة ديرالزور: فارقت طفلة حياتها إثر تعرضها لنزيف حاد ومضاعفات نتيجة الاعتداء والاغتصاب “الجنسي” الوحشي الذي تعرضت له، في حي الجورة بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري في 19 أيار الجاري إلى أن شاب اغتصب طفلة 6 سنوات، بجانب مبنى الطوارئ بحي الجورة بمدينة ديرالزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية.

ووفقاً للمعلومات فإن والدة الطفلة أرسلتها إلى “السوبر ماركت”، وأثناء عودتها استدرجها الشاب وأدخلها لمنزله لارتكاب الجريمة

يشار إلى إن الشاب كان تحت تأثير المواد المخدرة هو ابن عنصر بمفرزة شعبة المخابرات العسكرية بديرالزور.