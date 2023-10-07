طفلة تقتل والدها بسلاح أبيض في مدينة حماة

محافظة حماة: أقدمت طفلة 14 عاما على قتل والدها بسلاح أبيض، إثر خلافات ومشاجرات فيما بينهما، بمنزلهما في حي عين اللوزة بمدينة حماة، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فيما لم ترد معلومات عن سبب الخلاف وارتكاب الجريمة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني، وتزايد معدل الجرائم في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 163 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 183 شخص، هم: 42 سيدة، و121 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 26 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 20 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 18 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و16 رجال و3 سيدات

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و16 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين