طفلة من مهجري رأس العين (سري كانييه) وأخرى من عامودا.. آخر ضحايا “الشبيبة الثورية” التي تواصل قتل الطفولة دون أي رادع

تواصل ما تعرف بـ “الشبيبة الثورية” عمليات قتل الطفولة عبر استمرار خطف الأطفال وتجنيدهم عسكرياً لصالحها، ضاربة بعرض الحائط جميع قوانين حماية الطفل على الرغم من المطالبات المستمرة لوقف عمليات التجنيد، بدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل تسليط الضوء على عمليات التجنيد تلك، ولاسيما مع مناشدات ذوي الأطفال بالكشف عن مصير أطفالهم وإعادتهم لهم على الفور.

وقالت مصادر المرصد السوري، أن “الشبيبة الثورية” يحاولون تخفيف الضغط الإعلامي عليهم، عبر إرغام الأطفال على التحدث مع ذويهم والقول لهم بأنهم بخير، كما يجبرن الأطفال على إخبار ذويهم كي لا يتحدثوا للإعلام عنهم لأن ذلك لن يجدي نفعاً بشيء.

ورصد المرصد السوري حادثتين جديدتين لعمليات تجنيد الأطفال، حيث قامت “الشبيبة الثورية” باختطاف طفلة لم تتجاوز 14 من عمرها وهي من أبناء عامودا بريف الحسكة وتدعى (ب،ك)، وجرى خطفها من أمام منزلهم بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري، أما الحادثة الثانية فتمثلت بخطف طفلة من مهجري رأس العين (سري كانييه) إلى الدرباسية، وتدعى (ر،أ) وتبلغ من العمر 16 عاماً، جرى خطفها قبل أسبوعين، ولم تجدي محاولات ذويها نفعاً مع كافة الفصائل العسكرية ضمن مناطق نفوذ قسد والإدارة الذاتية لإرجاع الطفلة.

وكان المرصد السوري أشار في 9 الشهر الجاري، إلى أن عناصر من “الشبيبة الثورية”، اختطفوا طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً، واقتادوه إلى معسكراتها في ريف الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الطفل يدعى (س.خ) من خربة الذيب بريف القامشلي، حيث استدرجه عضو في قوى الأمن الداخلي على دراجة نارية وسلمه إلى قيادي في الشبيبة الثورية (جواني شورشكر) عند حاجز محركان على طريق بلدة قحطانية وتم اقتياد الطفل إلى جهة مجهولة.

ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية شمال وشمال شرق سورية، على خلفية استمرار ما يعرف بـ “الشبيبة الثورية” بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

إلا أن الشبيبة الثورية تواصل عمليات التجنيد على الرغم من جميع المطالبات لهم بإيقاف خطف الأطفال وإرجاع الأطفال المخطوفين لذويهم، حتى أن أوامر مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لم تأتي بالجديد، وهو ما صعد الاستياء ضد الإدارة وقسد لعدم قدرتهم على وضع حد لهذا الهيكل العسكري الذي يقتل الطفولة بخطفه للأطفال.

المرصد السوري كان رصد حوادث عدة خلال شهر تشرين الأول الفائت، منها خطف طفلة اسمها (ف.د)، تبلغ من العمر 16 عاماً وتنحدر من منطقة عين العرب (كوباني)، جرى خطفها وتجنيدهم في صفوف “الشبيبة الثورية”، وسط مطالبات من قبل ذويها بإعادتها إليهم، حالهم كحال جميع أهالي الأطفال المختطفين، حيث يواصل الأهالي مناشدة المرصد السوري للضغط بغية الإفراج عن أطفالهم.

وحادثة أخرى لطفلة تدعى (ر.ع) من مدينة الدرباسية في ريف الحسكة، وتم سوقها إلى معسكرات الهيكل العسكري، وسط رفض تام من قبل ذويها، خوفاً على حياتها، مطالبين بإعادتها على الفور، يذكر أن الطفلة تولد عام 2004، أي أنها تبلغ من العمر 16 عاماً.