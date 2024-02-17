طفل ينهي حياته منتحرا في مدينة الميادين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم طفل 15 عاما على الانتحار عبر شنق نفسه بحبل داخل منزل ذويه في مدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، لأسباب غامضة، فيما رجحت مصادر أن سبب الانتحار هو الضغوطات النفسية والأوضاع المعيشية المتردية، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ويأتي ذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأشار المرصد السوري في 14 شباط الجاري إلى أن يافعا يبلغ من العمر 16 عاما، أقدم على انهاء حياته منتحراً بـ 3 طعنات بأداة حادة، في حي باب طرابلس مقابل مدخل سوق الهام بمدينة حماة، بسبب ضغوطات نفسية.