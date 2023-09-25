طلبا للثأر.. مقتل مواطن على يد أبناء عمومته في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل مواطن من عشيرة الشرابيين على يد أبناء عمومته طلبا لثأر، عقب اندلاع اشتباكات بينهم، في بلدة تل حميس بريف الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 110 اقتتال، أسفرت عن مقتل68 شخص بينهم 5 أطفال و4 سيدات، وإصابة 142 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 77 في دير الزور أسفر عن مقتل 37 شخص بينهم 4 أطفال و3 سيدات وإصابة 80 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

–10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

-18 في الرقة، أسفر عن مقتل 16 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.