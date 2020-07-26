طلبا للعمل.. مسلحون يهاجمون مركزا لمديرية الزراعة ويحطمون محتوياته 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجم مسلحون، اليوم، مركزا لمديرية الزراعة التابع لـ”الإدارة الذاتية” في مدينة البصيرة شرق محافظة دير الزور.

وحطم المسلحون محتويات المركز، وطالبوا بالحصول على فرصة عمل في المديرية.

وكان المرصد السوري وثّق، اليوم، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة خلاف بين عائلتين، أثناء توزيع إحدى المنظمات موادا إغاثية للأهالي في بلدة جديدة عكيدات في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك في إطار انتشار السلاح والانفلات الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.

ولا يزال الفلتان الأمني يتسيد المشهد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتراض مسلحين مجهولين لأحد المدنيين وسلب ما بحوذته من مال، ثم أطلقوا الرصاص عليه وقتلوه، على طريق بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي.