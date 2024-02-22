طلق ناري من سلاح صيد يودي بحياة طفلة ويصيب شقيقها بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارقت طفلة 10 سنوات حياتها وأصيب شقيقها بجروح بليغة إثر تعرضهما لطلق ناري خرج من سلاح صيد كان بحوزتهما أثناء لعبهما به في منزل عائلتهما بقرية الجلاء بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

ويأتي ذلك في ظل فوضى انتشار السلاح بين المدنيين بشكل كبير وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.

وفي 5 شباط، أصيب 3 أطفال بحالة خطرة، نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الحرب في منطقتين بريف دير الزور، حيث أصيب طفل في بلدة العشارة، أدت إلى بتر إحدى طرفيه العلويين.

كما انفجر لغم أرضي في بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، أسفر عن إصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.