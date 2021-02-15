طيران الاستطلاع الروسي يحلق في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد تزامناً مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على الريف الإدلبي

تشهد أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وجبل الزاوية جنوبي إدلب وجبل الأكراد شمالي اللاذقية، تحليقاً لطائرات استطلاع روسية منذ ساعات الصباح الأولى، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وأطراف مرعند بريف إدلب الغربي، كما شهد محور العمقية بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليقل وأطراف البارة وبينين جنوبي إدلب، والزيارة والعنكاوي في سهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تشهد أجواء إدلب تحليقاً لطائرات استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف، تحلق في أجواء الريف الشمالي قرب الحدود السورية – التركية.