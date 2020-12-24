طيران مسيّر يستهدف مواقع ميليشيا “فاطميون” الموالية لإيران على أطراف الميادين بريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر اليوم، طيران مسيّر مجهول الهوية حتى اللحظة، استهدف مقر عسكري يتبع لميليشيا “فاطميون” الموالية لإيران من جنسيات أفغانية، في منطقة الحاوي الغربي على أطراف مدينة الميادين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سيارات إسعاف شوهدت وهي تهرع لمكان الاستهداف بالإضافة إلى قيام الميليشيات الموالية لإيران بفرض طوق أمني على محيط الموقع المستهدف، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية من عناصر ميليشيا “فاطميون” الأفغانية الموالية لإيران.

وكان المرصد السوري، قد رصد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع للمليشيات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيا “لواء زينبيون” ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية، إذ قتل 19 من تلك الميليشيات بينهم اثنين من قادة المجموعات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة، كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.