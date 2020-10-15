طيران مسّير يستهدف سيارة للتنظيمات الجهادية غربي مدينة إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” استهدفت سيارة من نوع “سانتفيه” غرب مدينة إدلب، يرجح أنها لشخص جهادي دون معرفة تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 14 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قُتل قيادي في تنظيم “حراس الدين” من جنسية تونسية، اليوم، إثر استهداف طائرة مذخرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” سيارته نوع “سانتفيه” في حي القصور بمدينة إدلب، وذلك باستخدام صواريخ “نينجا” تطلقها قوات “التحالف الدولي” في عمليات الاغتيال الجوية باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، استهداف طائرة مذخرة، سيارة تقل جهادي ضمن حي القصور بمدينة إدلب، ما أدى إلى تدميرها ومقتل سائقها.