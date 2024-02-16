ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة تعود إلى الواجهة من جديد والمرصد السوري يحذر من خطورتها

ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة تعود إلى الواجهة من جديد والمرصد السوري يحذر من خطورتها

لا تزال ظاهرة التخلي عن الأطفال موجودة في عموم المناطق السورية على اختلاف الجهات المسيطرة، في مشهد لا تمت بالإنسانية صلة، حيث يلقون بفلذات كبدهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، بدون رحمة.

وفي مقابل ذلك، هناك أسباب عديدة أدى إلى تزايد هذه الظاهرة، منها استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في عموم المناطق السوري، ما أدى إلى غياب الرادع الأخلاقي والإنساني لغياب القانون، وبالتالي ما أفسح المجال أمام العلاقات الغير الشرعية.

وأيضا لعدم وجود ضمان حماية حقوق الطفولة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، التي يمكن إدراجها ضمن خانة “جرائم بحق الطفولة”.

بالإضافة إلى التفكك الأسري الناجم عن استمرار آلة الحرب وما خلفته من التداعيات كالنزوح والهجرة وتزويج القاصرات، وما زاد الوضع سوءاً التدهور الاقتصادي وانتشار الفقر المدقع، ما دفع ببعض العائلات إلى التخلي عن فلذات كبدها لعدم قدرتها على تأمين احتياج طلفها، أملاً في أن تتكفل به إحدى العائلات ليعيش ظروفاً أفضل.

وبغض النظر عن تلك الأسباب، فهذه الظاهرة لا تمت بالإنسانية صلة، ولا بالمفاهيم الأسرية، وتنامي وتزايد عددها لها تداعيات في غاية الخطورة بشأن مصير الطفل، ويوجب تدخل من الجهات المعنية والمختصة منعا لتفاقم الظاهرة.

ويولي المرصد السوري لحقوق الإنسان اهتماما في هذا الملف، حيث وثق 8 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 5 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

-1ضمن مناطق “درع الفرات”

فيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-11 كانون الثاني، عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة تخلى عنها ذويها مرمية بالقرب من المشفى الوطني، في مدينة الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

-21 كانون الثاني، عثر أهالي على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه مرمياً في أحد حارات مدينة البصيرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

-22 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة طفل رضيع مجهول، ملقاة على الأرض بين قريتي جول بستان وجوزات بريف الدرباسية شمال غرب محافظة الحسكة.

-27 كانون الثاني، عثر أهالي على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذويها لأسباب مجهولة ملقاة أمام أحد مساجد معارة إخوان بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

-28 كانون الثاني، عثر على جثة طفل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد فقدانه عدة أيام، مقتول في ظرف غامض، وملقاة جثته داخل بئر في فناء منزل بحي الكورنيش في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

-31 كانون الثاني، عثر أهالي على طفل رضيع بعمر يومين تخلى عنه ذويه ملقى بالقرب من أحد الأبنية السكنية في منطقة حي باب الجسر في مدينة حماة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

-15 شباط، عثر أهالي على طفل حديث الولادة في منطقة نائية بقيصرية سلمان التابعة لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة سوريا الديمقراطية.

-15 شباط، عثر أهالي على طفل حديث الولادة، ملقى على شارع بمدينة إعزاز شمال حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من خطورة تنامي ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ويحمل الجهات المسيطرة على البلاد لاسيما النظام السوري، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد على كافة الأصعدة.