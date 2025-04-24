ظهور جديد لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب تدمر شرقي حمص وسط استنفار أمني في المنطقة

محافظة حمص: أقامت مجموعة مسلحة يُرجح انتماؤها لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حاجزاً مؤقتاً مساء أمس، في منطقة المثلث قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث عمدت إلى إيقاف المارة والتحقق من هوياتهم.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فكان عناصر المجموعة يستقلون 7 دراجات نارية، بينما انسحبوا لاحقاً باتجاه قرية جزل بالريف الشرقي، مروراً بمنطقة الدوا، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

ويشار إلى أن قرية جزل تشتهر بوجود حقل نفطي، حيث كانت القرية والحقل هدفاً لهجمات “التنظيم” خلال السنوات الماضية.

تزامن هذا التحرك مع حالة استنفار تشهدها المنطقة، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هجومية أو كمائن، في ظل تحركات خلايا “التنظيم” في البادية الممتدة بين ريف حمص الشرقي ودير الزور، ما يُثير القلق من عودة التصعيد في المنطقة.