“عاشت سورية ويسقط بشار الأسد”.. مظاهرة جديدة لأبناء جبل العرب تطالب بإسقاط النظام

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، تجدد الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء، حيث خرج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء وتوجهوا بعدها إلى سوق المدينة، وجدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط النظام وتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد، والشعب السوري واحد”، كذلك عبر المحتجون عن تضامنهم من بلدات وقرى محافظة درعا التي تشهد طوق أمني من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تظاهر عشرات المواطنين أمام مبنى السرايا في مدينة السويداء، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية.

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للنظام السوري وبشار الأسد، حيث رددوا عبارات “سورية لنا وما هي لبيت الأسد، ويالله ارحل يا بشار، والشعب يريد إسقاط النظام”، كما طالب المتظاهرون بخروج إيران وروسيا من سورية وهتفوا ضدهم.