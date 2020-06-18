عاصفة هوائية تقتلع عشرات الخيام في مخيمات النازحين شمال إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تضرر عشرات الخيام جراء عاصفة هوائية ضربت “مخيم التح” في شمال إدلب، حيث اقتلعت الرياح نحو 20 خيمة تأوي عائلات نازحة من بلدة التح في ريف إدلب.

يذكر أن “مخيم التح” يقع غرب مدينة معرة مصرين ويأوي نحو 350 عائلة، تم تشييده تزامنا مع العملية العسكرية الأخيرة التي أفضت بسيطرة قوات النظام على مساحات واسعة من أرياف إدلب وحلب وحماة.

ورصد المرصد السوري في 12 حزيران/يونيو، تضرر مخيمات الشيخ بحر للمرة الثانية حيث اقتلعت الرياح عدة خيام وتضررت العشرات منها، إثر عاصفة هوائية ضربت المنطقة.

كما تسببت عاصفة هوائية بأضرار ضمن عدة مخيمات في مناطق متفرقة شمال غرب سوريا، وذلك في 22 أيار الفائت، وتركزت الأضرار بشكل أكبر في منطقة مخيمات الشيخ بحر.

وكان المرصد السوري رصد في 15 أيار الفائت، احتراق 4 خيام في “مخيم السلام” الواقع في قرية الشيخ يوسف غرب مدينة إدلب جراء اشتعال في وسيلة طبخ داخل الخيمة.

ويعيش السكان في شمال غرب سورية أوضاعا مأساوية في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة.