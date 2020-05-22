عاصفة هوائية تقتلع عشرات الخيام من مخيم غرب إدلب 

ضربت عاصفة هوائية مخيمات النازحين في منطقة الشيخ بحر غرب إدلب، ما أدى إلى تضرر أكثر من 125 خيمة.

على صعيد متصل، احترقت نحو 40 خيمة، في 16 أيار/مايو، في مخيم البركة في منطقة دير حسان في ريف إدلب، اليوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما نزحت أكثر من 100 عائلة خوفا من امتداد الحريق إلى الخيم المجاورة.

ويعيش سكان المخيمات أوضاعا مأساوية في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة، مما يجبر العائلات على حلول تقشفية للبقاء على قيد الحياة، والتأقلم مع الطبيعة في مآسي الشتاء وحر الصيف، وسط نقص المياه واستخدام الوسائل البدائية للطبخ داخل المخيمات دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على السلامة العامة، التي تتسبب بكوارث عدة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان، احتراق 4 خيام، في “مخيم السلام” الواقع في قرية الشيخ يوسف غرب مدينة إدلب جراء اشتعال في وسيلة طبخ داخل الخيمة.

وارتفعت درجات الحرارة في شمال غرب سورية بشكل كبير، لتسجل نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام الفائتة، فيما يتوقع خلال الساعات القادمة دخول منخفض جوي وهطول غزير للأمطار في مناطق شمال غرب سورية.

وكان المرصد السوري رصد، في 13 أيار/مايو، نقل عشرات النازحين ضمن مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية، جراء تسمم غذائي، حيث جرى نقل أكثر من 100 نازح غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” ومخيمات فرج الله والزيتون والتوحيد الواقعة في ريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم.