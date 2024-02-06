عام على فاجعة الزلزال في الرقة… كنا أقرب للموت من النجاة

تتأرجح الذكرى الأليمة الأولى من مأساة هي الخالدة في ذكريات السوريين من المناطق التي أصابها زلزال 6 شباط 2023 الفائت، وتهادن حيناً كخيط حريري بين أن يتكرر مرة أخرى وبين لحظات الخوف والنجاة.

وبالرغم من عدم تسجيل وفيات في مدينة الرقة، نتيجة الزلزال واقتصرت الأضرار على تهدم بعض المنزل الطابقية، وبعض الجرحى، إلا أن اللحظات ذاتها التي لم تتكهن بالنجاة ومازالت عالقة في ذهنية الناجين.

تقول “أم منى” 40 عاماً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان:” ما أقرب البارحة من اليوم حينما استفاق أحد أطفالي وهو يقول إنه يشعر بالغثيان، وأن الأرض تلف وتدور والجدران تقترب من أرض الغرفة، وماهي إلا لحظات وأصبحنا نسمع ارتطام الحجارة بسقف المنزل في بيتنا بالطابق الرابع الذي يعلوه أحد الأبنية المهدمة، وكأن صحوة الموت جعلتني وزوجي وطفلتي وطفليّ الـ 2 نهرع إلى الشارع في منطقة الأماسي في مركز المدينة”.

تتابع “أم منى”، كانت ليلة حالكة صعبة وما أشبهها إلا بلحظات القصف الذي ذقناه خلال 2013- 2016 حين نسمع هدير وصخب الطيران وننتظر الانفجار.

“كان الناس جميعهم بالشارع، وأحد الأشخاص هرع بصوته، لنذهب إلى حديقة الرشيد، فالهزات الأرضية لا تؤثر بالتربة بالحدائق ولا يوجد أبنية آيلة للسقوط”.

نشطاء المرصد السوري في الرقة وخلال تلك اللحظات من ليالي شباط 2023 وثقوا ركون العديد من العوائل بالرقة نحو الساحات العامة والحدائق، وتم انشاء خيام مؤقتة وصيوانات التي بقيت ما يقرب من شهر كامل خوفا من الزلزال.

بدوره يقول “أبو محمد” 53 عاماَ وهو مهجر من ريف حلب، ويأوي وعائلته في أحد الأبنية المهدمة بشارع النور في الرقة:” كانت شديدة الوقع تلك اللحظات حيث وعائلتي نقطن في الطابق الثالث ببناء مهدم تعرض للقصف سابقاً، وبدأت الجدران تتأرجح وأجزاء من السقف المقصوف سابقا بالوقوع على رؤوسنا، فما كان منا إلا الهروب بلا وعي نحو الشارع الذي تجمهر العديد من الناس فيه وكأنه المحشر”.

يضيف: “قمت وبعض من العوائل النازحة بنصب خيام مؤقتة من بقايا “الشوادر” والأغطية في حديقة صغيرة تتوسط الشارع الرئيسي، خوفا من أي هزات أخرى، قد تقتلنا جميعا، خاصة بعد وقوع أكثر من سقف وجدار من البناء الذي كنا وعوائل مهجرة نقطن فيه”.

ورصد نشطاء المرصد السوري في الرقة عبر مواد سابقة تسيير فزعات من السكان المحليين عبر أربعة قوافل اتجهت نحو ريفي حلب وإدلب، تضمنت مساعدات طبية وعينية وغذائية وأغطية ومفروشات، في سبيل تخفيف ما حدث في تلك المناطق التي دفع سكانها الثمن باهظا من وفيات ومفقودين ومهجرين.