عبارات جديدة على جدران بلدة ضمن ريف درعا الشرقي تطالب بخروج إيران والإفراج عن المعتقلين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كتابات وعبارات مناوئة للنظام السوري والإيرانيين، جرى خطها على جدران أحياء ومدارس في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، حيث جاء في بعض تلك العبارات “لا للاحتلال الإيراني، إيران تطلع برا” و”إما المعتقلين وإما الحرب”

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، خروج عشرات المواطنين بمظاهرتين اثنتين، الأولى في درعا البلد بمدينة درعا والثانية في بلدة الجيزة بريفها، حيث طالب المتظاهرون من خلالها بـ”إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية وإسقاط النظام السوري والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في أقبيته”، بالإضافة لهتافهم بشعارات أكدوا من خلالها على وقوفهم إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للنظام ورأسه في محافظة السويداء.