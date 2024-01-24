“عبثاً تحاول لا فناء لثائر”… وقفة احتجاحية لعدد من النشطاء في مدينة صلخد بريف السويداء

محافظة السويداء: شارك العديد من النشطاء صباح اليوم بوقفة احتجاجية في مدينة صلخد بريف السويداء، مطالبين بإسقاط النظام والإنتقال السلمي للسلطة في البلاد، ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات “الثورة مستمرة”، و”النظام يقصف ثوار الشمال بيوم الوفاء للسويداء”، و”للثورة أوفياء من الشمال إلى السويداء”، و”عبثاً تحاول لا فناء لثائر”.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة في مظاهرة جديدة تأكيداً على استمرار الانتفاضة الشعبية ضد النظام والمطالبة برحيله والانتقال السياسي للسلطة، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون قوات النظام، وتطبيق القرار الأممي 2254، كما ندد المتظاهرون بالقصف الجوي الأردني الذي أدى لمقتل مدنيين في ريف السويداء، وقام المتظاهرون بنصب تمثال للمعتقلين مؤكدين على المطالبة بإطلاق سراحهم.