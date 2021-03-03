“عبد الرحمن مصطفى” يزور المخيمات المتضررة في مدينة عفرين

أجرى “عبد الرحمن مصطفى” رئيس الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأربعاء 3-3-2021 زيارة للمخيمات المتضررة في مدينة عفرين.

ورافق رئيس الحكومة السورية المؤقتة في هذه الزيارة “أنس العبدة” رئيس هيئة التفاوض، و”بدر جاموس” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ووزير المالية والاقتصاد، ووزير الصحة، ووزير الإدارة المحلية والخدمات، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة السورية المؤقتة، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة.

وشملت الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة مخيم البيرق، ومخيم صالة جين، ومخيم البازار، ومخيم التل، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وخلال الزيارة أطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على أوضاع اللاجئين السوريين، وأحوالهم المعيشية، والأوضاع الصعبة التي يعشونها، واستمع إلى مطالب المواطنين ووعد رئيس الحكومة بالعمل لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية في المخيمات بحسب الإمكانيات المتواضعة للحكومة السورية المؤقتة.

المصدر: الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة