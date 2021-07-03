عبد الرحمن مصطفى يشتم نصر الحريري والائتلاف يعتزم حجب الثقة عن الأول

تعرض رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري للشتم من قبل رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وقالت مصادر لموقع تلفزيون سوريا إن الحادثة وقعت يوم أمس الجمعة في أثناء حضور وفد من الائتلاف والحكومة المؤقتة لتقديم واجب العزاء لعضو الهيئة العامة في الائتلاف محمد قداح في مدينة إسطنبول.

وأوضحت المصادر أن مصطفى دخل إلى العزاء وبادر الحضور بالمصافحة، إلا أن الحريري امتنع عن ذلك التزاماً بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي فجّر غضب مصطفى حيث شتم الحريري بألفاظ شديدة القسوة.

ورغم محاولات الحاضرين حل الخلاف وتبريد الأجواء، فإن الهيئة السياسية للائتلاف تعتزم عقد اجتماع اليوم السبت للتصويت على حجب الثقة عن مصطفى، بحسب ما كشفته المصادر لموقع تلفزيون سوريا.

وفي حزيران عام 2019 أعلنت الهيئة العامة للائتلاف انتخاب عبد الرحمن مصطفى رئيساً للحكومة السورية المؤقتة ب 54 صوت خلفاً لـ “جواد أبو حطب”.

و”عبد الرحمن مصطفى” من مواليد مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، درس الاقتصاد فن حلب، وله نشاطاته في تنظيم التركمان في محافظة حلب، وكان أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للمجلس التركماني السوري، ليتم انتخابه رئيسياً للمجلس عام 2014.

وانتخب مصطفى عام 2017 نائبا لرئيس الائتلاف الوطني السوري، وكلف برئاسة الائتلاف الوطني السوري بعد استقالة رياض سيف.

وفي أيار من العام 2018، انتخبت الهيئة العامة في الائتلاف عبد الرحمن مصطفى رئيساً للائتلاف الوطني السوري لدورة رئاسية جديدة بـ 66 صوتاً، ليخلفه بعدها أنس العبدة، وينتقل مصطفى لرئاسة الحكومة المؤقتة.

المصدر: تلفزيون سوريا