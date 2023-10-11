عبر تناوله حبة الغاز السامة.. طالب جامعي ينهي حياته في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أقدم شاب على الانتحار أمس عبر تناوله حبة الغاز السامة في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، وهو طالب جامعي في جامعة حلب الحرة، دون معرفة أسباب ودوافع انتحار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 4 آب الفائت، إقدام شاب على الانتحار عبر تناول حبة الغاز السامة، دون معرفة الأسباب والدوافع، وذلك في مدينة الأتارب ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في ريف حلب الغربي.

يأتي ذلك، في ظل تزايد حالات الانتحار في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.