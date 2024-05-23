عبر طائرة شحن.. “التحالف الدولي” يستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية لقاعدته بريف الحسكة

محافظة الحسكة : استقدمت قوات “التحالف الدولي” طائرة شحن تحمل على متنها مضادات طيران ومعدات عسكرية ومواد لوجستية لقاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من العراق، وسط تحيلق للمروحيات والمسيرات الأمريكية في سماء المنطقة، وذلك في إطار تعزيز القاعدة العسكرية تحسباً لأي هجمات محتملة.

وأشار المرصد السوري في 18 أيار الجاري إلى هبوط طائرة شحن تابعة لـ قوات “التحالف الدولي”، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية، في حقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية الأكبر في سوريا.