عبر طائرة شحن.. القوات الأمريكية تعزز قاعدتها في خراب الجير بمعدات عسكرية ولوجستية 

محافظة الحسكة: استقدمت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، عبر طائرة شحن ترافقها جوا طائرة مروحية وطائرات مسيرة، هبطت في القاعدة، تحمل الطائرة معدات عسكرية ولوجستية.

وفي 21 شباط، هبطت في قاعدة خراب الجير برميلان شمالي الحسكة، طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومواد لوجستية، وسط تحليق للحوامات والمسيرات التابعة لـ”التحالف الدولي”.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار التعزيزات العسكرية للقواعد الأمريكية.

وأشار المرصد السوري في 19 شباط الجاري إلى أن قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة شهدت هبوط طائرة شحن أمريكية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق.